C’est assis sur une des nombreuses terrasses de Rome, capitale italienne qu’il considère comme sa "deuxième maison" et où il possède une résidence, que Patrick Weber prépare sa rentrée chargée et surtout bien différente des précédentes…

Celui qui a quitté RTL Belgium en janvier dernier, suite à l’arrêt d’On refait le monde sur Bel RTL, se retrouvera à la RTBF en septembre prochain, une maison qui lui permet de combler un manque, celui du dialogue avec les auditeurs. Du lundi au jeudi, à partir de la rentrée prochaine, Patrick Weber sera aux commandes d’une nouvelle émission de débat sur VivaCité. Un style d’On refait le monde mais plus fouillé. "Depuis qu’On refait le monde s’est arrêté, je sentais qu’il y avait un véritable manque, chez les auditeurs mais chez moi aussi. Les personnes que je croise en rue me demandent souvent quand est-ce que j’animerai à nouveau ce genre d’émission sur les ondes", explique Patrick Weber. "Avec la RTBF, il y avait une envie commune de remettre ce genre de format à la radio parce qu’aujourd’hui, il y a un réel besoin de dialoguer. Cette émission me permettra de faire des choses que je n’ai pas eu l’occasion de faire sur Bel RTL, d’aller plus en profondeur dans les sujets et de mêler tout le monde au dialogue : chroniqueurs, spécialistes et auditeurs."

