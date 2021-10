Le “Monsieur Histoire” des médias Patrick Weber défend bec et ongles la Belgique et la royauté.

Radio, télévision, livres, BD et maintenant un mook nommé Belgica. Patrick Weber se multiplie. Avec, comme dénominateur commun, l’histoire et cette envie irrépressible de faire partager sa passion au plus grand nombre. Si, à l’antenne, le journaliste est toujours sapé comme un lord anglais, il s’offre un autre look à la ville. Tee-shirt, ou sweat-shirt car l’automne est là, et éternelle casquette, aux motifs divers, vissée sur la tête. Comme une marque de fabrique du Stéphane Bern belge. Malgré un agenda ministériel, nous avons réussi à le coincer et nous lui avons soumis une série de sujets chauds : l’avenir de la Belgique, la Princesse Elisabeth, l’enseignement de l’histoire entre autres.