C’est avec des étoiles dans les yeux que Paul, actuel maître de midi des Douze coups de midi, a découvert le gâteau d’anniversaire que Jean-Luc Reichmann et l’équipe de l’émission de TF1 lui ont préparé ce dimanche midi à l’occasion de ses 20 ans.

Le candidat atteint du syndrome d’Asperger s’est montré particulièrement ému face à tant d’attention. "Comme je suis content, ça me permet de faire plus d’efforts, des efforts que je ne faisais pas avant et aussi de prouver à plein de gens que je peux m’exprimer en public", déclare-t-il.