La musique, c’est une histoire de famille chez les Nagy. Déjà enfants, Pauline et son frère Samuel se mettaient en scène et prenaient le micro pour bercer les oreilles de leurs proches. En mars dernier, le frère et la sœur se sont présentés séparément aux Auditions à l’aveugle de The Voice, la plus belle voix sur TF1. Si pour Samuel la chance n’a pas été au rendez-vous, Pauline, elle, a réussi à se faire remarquer et à intégrer l’équipe de Vianney.

Depuis, la Namuroise de 19 ans mène sa barque dans le télécrochet français. Éliminée aux Cross Battles, elle a finalement été sauvée par Vianney. "C’était un ascenseur émotionnel", se souvient-elle. "Quand j’ai vu le public voter pour Henri et pas pour moi, j’étais triste évidemment. Je me suis dit que l’aventure s’arrêtait là pour moi. Mais, finalement, je n’ai pas vraiment eu le temps de réaliser ce qui m’arrivait parce que Vianney a buzzé quelques secondes après l’annonce des résultats. Je suis contente qu’il me donne sa confiance et qu’il ait envie de me voir poursuivre l’aventure."

Vous vous attendiez à ce retournement de situation ?

"Je pense qu’on l’espérait tous mais je ne le savais pas. Toute l’équipe est incroyable et tout le monde méritait d’être sauvé."

(...)