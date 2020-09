The Mandalorian, c’est la nouvelle série télévisée de Disney + (en live-action) créée par Jon Favreau (Iron Man, Le Roi Lion) dans le prolongement de l’univers de la saga Star Wars. L’histoire se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi et un quart de siècle avant Le Réveil de la Force. Elle nous raconte les (més) aventures, au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République, d’un mercenaire casqué et doté d’une armure en beskar - un métal quasi indestructible. C’est l’acteur américano-chilien Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones, Kingsman et bientôt Wonder woman : 1984 qui incarne ce héros aussi téméraire que mystérieux…

En quoi le monde de The Mandalorian diffère-t-il des films de la saga Skywalker ?