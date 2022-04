"Depuis le début, on est comparés aux frères Daxhelet, nous confie le binôme. Mais eux, c’est du high level avec 3 finales, une victoire et 40 étapes à leur actif. Maintenant, il est clair qu’on fait un parcours similaire. Mais on a fait ça en tant que Lucas et Nicolas, non pas Ludovic et Samuel. Et encore moins pour leur ressembler. Même si la comparaison reste flatteuse, on a voulu rester nous-mêmes."

Mais il est des domaines où les frères Léonard semblent plus forts que les Liégeois de Paliseul. (...)