Pékin express : La route des 50 volcans

20.30

C’était avec tristesse que l’on apprenait, il y a quatre ans, l’arrêt de Pékin Express, émission d’aventures emmenant ses candidats aux quatre coins du monde. Depuis l’été dernier, le jeu télé présenté par Stéphane Rotenberg refait surface sur M6 (Plug RTL et, cette année, RTL-TVI chez nous). Suite aux bonnes audiences rencontrées l’année dernière, la chaîne française a décidé de proposer aux téléspectateurs une douzième saison remplie de nouveautés intitulée La route des 50 volcans.

Après la Malaisie, les Philippines et le Japon, destinations de l’édition 2018, la production de Pékin Express a emmené ses candidats à la découverte des volcans d’Amérique centrale et d’Amérique du sud. Des villes coloniales et vestiges mayas du Guatemala à la mystérieuse Colombie en passant par les plages et jungles du Costa Rica, les aventuriers de cette saison ont vu du pays !

Si, niveau épreuves, de nombreux classiques sont de retour (le drapeau noir, le drapeau rouge, l’enveloppe noire, le handicap), certaines nouveautés viendront se greffer à cette saison. On pense, par exemple, au Téléphone Express. Son principe ? À chaque début de course, chaque binôme aura un défi à relever. Le gagnant se verra remettre un téléphone portable équipé d’une application traduction et d’un GPS. Un petit coup de pouce qui pourrait aider beaucoup de binômes se mettre sur le bon chemin.

Un casting très varié

Huit binômes prendront le départ, ce samedi, sur RTL-TVI avec un seul objectif en tête : la victoire ! Il y aura Patrice et Benjamin, un duo père-fils très complice qui ne manque pas d’humour ; Kleofina et Julia, deux jeunes femmes inséparables qui se sont rencontrées au concours de Miss France ; Thomas et Mathieu, deux frères bûcherons venus de Bourgogne ; Mounir et Lydia, un couple au caractère bien trempé ; Steve, un coach bien-être et sa cliente, Martine ; Fabienne et sa fille adoptive, Jade ; Laetitia et Aurélie, deux sœurs que tout oppose et, enfin, Fabrice et Briac, un tandem qui ne se connaissait ni d’Eve, ni d’Adam avant de démarrer l’aventure.