De toutes les saisons de Pékin Express, aucune n’a jamais été aussi mouvementée que la quatorzième, baptisée Sur les pistes de la terre rouge, qui démarre ce vendredi sur Club RTL. Censée se dérouler entièrement en Afrique, de l’Ouganda aux Emirats Arabes Unis en passant par l’Éthiopie, la saison a connu des changements de dernières minutes suite à l’éclatement de la crise sanitaire. Après à peine dix jours de tournage, les huit binômes de candidats ont été, par mesure de sécurité, rapatriés d’urgence en France, en mars dernier. "Arrêt du tournage de Pékin Express. La santé des binômes et des équipes techniques étant la priorité, le tournage de la prochaine saison est arrêté", explique M6 dans un communiqué.

Les équipes n’ont pu continuer leur aventure dans Pékin Express que quelques mois plus tard, en août dernier. Le parcours a toutefois été modifié par la production et a été recentré sur l’Europe. Les candidats ont voyagé en Grèce et, ensuite, en Turquie, pour la grande finale de la course.

Un binôme belge

Parmi les huit binômes qui participeront à cette nouvelle aventure, les téléspectateurs retrouveront deux Belges d’origine grecque, Crisoula, 52 ans, et Jenny, sa nièce de 25 ans. "Très proches depuis toujours, et encore plus soudées avec les épreuves de la vie, la tante et la nièce veulent vivre une aventure hors du commun", peut-on lire dans le communiqué de RTL-TVI qui souligne également "la bonne humeur" et "l’énergie débordante" des deux femmes.

Nos compatriotes se mesureront à Christophe et sa fille, Claire, aux collègues catalans, Florent et Noël, à un binôme d’inconnus composé de Sabine et de Loïc, aux frères fêtards, Pierre-Louis et Arnaud, au couple du Nord, Aurore et Jonathan, à Kaoutar et sa fille Nour et, enfin, aux copines parisiennes, Rose-Marie et Cinzia.

Un drame survient pendant le tournage

Alors que la production pensait pouvoir continuer le tournage de cette 14e saison (plus ou moins) normalement, une autre tragédie s’abat à nouveau sur l’émission. En Turquie, un automobiliste de 82 ans décède après avoir perdu le contrôle de son véhicule et percuté la voiture d’un binôme, celle de la production et deux chauffeurs turcs. Suite à la blessure d’un des deux candidats et du choc psychologique entraîné par ce terrible accident, le binôme est mis hors course. Son retrait de Pékin Express sera évoqué pendant la saison mais aucune image du drame ne sera diffusée.