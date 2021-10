"Le portrait de Julie et Mélissa, c’est sûr que c’est une image qui restera toute ta vie" ; "J’étais obnubilée… Ma fixation, c’était vraiment : je suis la prochaine, je suis la prochaine victime" ; "Ça a brisé ma naïveté et mon innocence" ou encore "Les parents voulaient savoir où on se trouvait, tout le temps" et "Le jour où on a vu à la télé que Dutroux s’était évadé, j’ai couru dans le fond du jardin pour me cacher". Voici quelques témoignages anonymes du documentaire percutant diffusé sur La Trois ce mardi 19 octobre, veille des 25 ans de la Marche blanche, et qui va à la rencontre de cette génération qui a grandi avec des images sur la pédophilie. "Petites", raconté du point de vue des mômes eux-mêmes de l’époque, évoque cette génération traumatisée et oubliée. "Le titre est déjà très évocateur, nous confie Katia. Parce qu’on les appelait l es petites. Petites par leur taille par rapport au prédateur mais aussi parce que c’était les petites qui endossaient ce côté mythique, héroïque et rassembleur lors de la Marche blanche."