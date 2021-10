Petites est un documentaire sur l’affaire Dutroux raconté par cette génération d’enfants âgés entre 6 et 17 ans à l’époque. Un document aussi interpellant que poignant sur une génération traumatisée par les images d'alors. Diffusion ce mardi 19, sur La Trois (RTBF) à 20h35, veille des 25 ans de la Marche blanche.

"Rien n’a changé depuis la Marche blanche", déplore Pauline Beugnies, auteure de Petites. "Réaliser ce documentaire m’a encore bien plus désillusionné. Je pensais que les parents de Julie et Mélissa avaient réussi à changer la manière dont les victimes sont traitées et considérées mais Gino Russo m’a, par exemple, confié ceci. On peut désormais demander d’avoir accès au dossier mais ce n’est pas du tout sûr d’y avoir accès ! Ce n’est pas systématique. Il reste un gros travail à faire."

25 ans après ce rassemblement historique de plus de 350.000 manifestants à Bruxelles, le documentaire de Pauline Beugnies s’attaque à un point de vue jamais réalisé sur l’Affaire Dutroux. Sur fond d’images d’archives faisant partie de la mémoire collective mais qui ont parfois hanté les nuits de cette génération insouciante des nineties, Petites donne la parole à 25 témoignages d’enfants de l’époque. Un documentaire du point de vue des mômes eux-mêmes, francophones comme néerlandophones, aussi interpellant que poignants. À l’heure où ces enfants étaient devant Dragon Ball ou La Petite Sirène, leur quotidien était rythmé par les images de cette cache sordide dans une cave, de pelleteuses qui creusent un jardin à la recherche de corps… sans oublier les cercueils blancs de Julie et Mélissa, Ann et Eefje ou encore ces innombrables parents appelant à la mort du monstre pédophile. Fini aussi les balades à vélo ou à pied seul en campagne, cette génération "marche blanche" a été traumatisée par l’affaire Dutroux entre la découverte des violences sexuelles ou encore d’un système judiciaire défaillant. "Ma petite sœur avait fortement été marquée par cet événement", nous confesse Pauline Beugnies qui avait 12 ans lors de la disparition des "petites". "Tout comme mon cercle d’amis. Il y avait donc quelque chose qu’on n’avait pas digéré. Si c’est le côté justice, politique et déchéance du monde adulte qui m’ont le plus marqué, ma sœur, elle, s’est vraiment identifiée à fond à Julie et Mélissa. Elle avait des troubles du sommeil et est toujours insomniaque aujourd’hui."

"L’impact sur notre génération est plus énorme qu’on le pense, c’est un truc qui reste et nous colle à la peau. Même chez les garçons"