Nombreuses sont les stars à associer leur nom et leur image à une marque. Alors qu'Eva Longoria et Kate Winslet lancent le fameux" en balayant l'objectif de leur chevelure brillante pour L'Oreal, Leonardo DiCaprio, connu pour ses engagements en matière d'écologie, a accepté de faire la promotion de la Fiat 500 électrique et avec les années, George Clooney et son "What else?" est pratiquement devenu indissociable du café Nespresso.

Cette pratique n'est toutefois pas utilisée que par les grandes stars hollywoodiennes. Les personnalités du petit écran collaborent régulièrement avec une marque ou un produit. C'est notamment le cas de Philippe Etchebest, chef étoilé de La Maison Nouvelle et Meilleur Ouvrier de France connu pour ses participations à Top Chef, Cauchemar en cuisine ou encore Objectif Top Chef. De Lidl à Danette en passant par Kronenbourg ou encore le parc Astérix, le chef est devenu l'égérie de plusieurs marques en l'espace de quelques années. Malheureusement, ses expériences publicitaires ne se sont pas toutes bien déroulées. Comme le révèle les journalistes de Capital, le contrat de 129.000 euros associant Philippe Etchebest et le caviar Akitania depuis 2016 n'aurait, contrairement à l'effet escompté, pas vraiment fait les affaires du MOF. Pourtant, "le chef cuisinier n’avait pas grand chose à faire : poser en photo avec le produit, élaborer quatre recettes à base de caviar, participer à quelques événements et laisser Akitania mettre sa photo sur l’emballage et sur les lieux de vent", peut-on lire dans le média français.

M6, qui s'est occupé de la collaboration entre le chef et Akitania, reproche à cette dernière de ne pas avoir renouvelé et d'avoir "rompu fautivement" leur contrat un an seulement après sa signature alors que "Philippe Etchebest affirme que, lors d’un déjeuner, le patron d’Akitania lui “a proposé une somme d'argent pour contracter directement avec lui”, sans passer par M6." Une version qui ne correspond à celle avancée par Akitania qui déclare que le contrat signé était d'une durée d'un an et n'a tout simplement pas été renouvelé. La Six a donc entreprit une action en justice réclamant à Akitania "174.000 euros, en réparation des fautes commises et du manque à gagner."

Ce lundi, le tribunal judiciaire de Saintes a rendu son verdict concernant l'affaire et celui-ci n'est visiblement pas en faveur de la star de Top Chef. C'est finalement M6 qui est condamnée à payer 8.000 euros de frais de procédure à Akitania. "Pour les juges d’appel, “il n'est pas démontré par M6 l'existence d'une offre effectivement acceptée par Akitania, et donc d'un contrat consensuellement souscrit, sans qu'il y ait lieu de considérer l'absence effective de signature d'un contrat écrit. Faute d'accord sur les conditions essentielles du contrat projeté, la rupture des négociations ne peut être qualifiée de fautive, et M6 ne saurait en conséquence prétendre à indemnité au titre des négociations”, peut-on lire dans Capital.