"Comme l’année dernière, je peux déjà vous dire qu’il y aura trois candidats belges cette année, souligne le Meilleur Ouvrier de France Philippe Etchebest (portraits et interviews des Belges dans notre édition de lundi). Comme tous, ils se sont donnés ! Il y a d’ailleurs un candidat intéressant et de belles personnalités." "Le Namurois Julien Wauthier, qui avait participé à l’émission en 2016, a même eu son étoile cette année", souligne son comparse Michel Sarran.

Cette dixième saison apporte aussi son lot de changements, pour marquer le coup. À commencer par "la taille du ventre de Michel, regardez !", plaisante Philippe Etchebest. "Par contre Philippe, lui, il n’a pas changé hein !" Et leur complicité non plus. "Non, mais le fait qu’il y a quatre brigades et que Jean-François Piège soit avec nous est déjà un énorme changement. Là, il partage vraiment Top Chef à fond ! Sans oublier tous les chefs extrêmement prestigieux (totalisant 100 étoiles!, voir ci-dessous, NdlR) qui sont intervenus dans l’émission, comme Alain Ducasse. Ce qui donnait une pression supplémentaire pour les candidats !"

Chaque chef de brigade était donc encore plus décidé à gagner cette année ?