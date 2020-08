De Lollipop au canapé rouge de Michel Drucker et à l’arène de Laurent Ruquier, la Une retrace le parcours du papa du Chat.

Cela fait bientôt 40 ans que Philippe Geluck promène son Chat dans la presse quotidienne et à travers les albums qu’il consacre à ce personnage qui n’a pas sa langue en poche, tantôt philosophe, tantôt roi du jeu de mots. Et cela fait tout aussi longtemps qu’après avoir entamé une carrière au théâtre et au cinéma, il a fini creuser son trou à la télévision, tant chez nous que chez nos voisins français.