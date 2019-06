"J’adore jouer à la pétanque et regarder les grands champions pratiquer ce sport", confie Philippe Risoli qui participe pour la première fois à l’événement - qui en est à sa 23e édition - organisé par Patrick Neuville ce samedi à Spa. Ce qui fonctionne le plus en télé, ce sont d’ailleurs les fictions ou le sport. À 65 ans, celui qui avait déjà participé à un tournoi de pétanque des personnalités avec Guy Roux se rappelle qu’il avait aussi milité pour que la pétanque figure aux Jeux olympiques. "À notre époque du tout virtuel, rien de plus simple que de lancer des boules (sourire) !"

En parlant de télévision, où est passé l’animateur vedette (Millionnaire, Jeopardy, etc.) des années 90 ?

"Niveau télé, je suis en effet en stand by depuis 2012 et l’arrêt de L’École des fans , l’émission emblématique de Jacques Martin que j’avais reprise sur Gulli. Si on ne me voit plus, c’est parce que je n’ai pas de propositions intéressantes. Ça va du téléachat à des jeux, cousins éloignés des Chiffres et des Lettres , en passant par une petite intervention dans d’autres émissions. Autant de trucs qui ne m’intéressent pas. Chroniqueur, c’est un autre métier, je suis plutôt un meneur. J’ai un caractère, une expérience du métier qui font que je suis un meneur d’équipe. Quand vous êtes chroniqueur, vous attendez qu’on vous passe la parole… Si on vous la passe !"

Ça vous ennuie qu’on ne pense plus à vous ?