Entre Maria del Rio et ses collègues dude Radio Contact, la taquinerie et les bonnes blagues sont toujours au rendez-vous. Ce lundi matin, ses camarades ont toutefois frappé fort piégeant une nouvelle fois l'animatrice dans une caméra cachée qui, en quelques heures, a déjà atteint près de 160.000 vues sur Facebook.

Alors qu'elle regagnait sa voiture garée au parking de RTL Belgium, après le Good Morning, celle-ci se retrouve face à une place vide. En panique, elle se rend alors à l'accueil du bâtiment où les réceptionnistes, briefés, jouent le jeu. " Ma voiture n'est plus là! Ma voiture a disparu", lance-t-elle avant de voir une fausse vidéo de surveillance trafiquée par ses collègues farceurs. On y voit un homme masqué s'introduire dans la voiture de l'animatrice et partir avec pour une destination inconnue. " Je me suis dit: "Non mais il y a un mec qui pique ma voiture là !", nous explique l'animatrice qui a finalement compris que c'était un coup monté par ses collègues. " J'étais persuadée que mon équipe n'avait rien à voir avec tout ça parce que je venais de passer 4 heures avec elle et que je n'avais rien décelé, moi qui suis attentive au moindre petit truc. J'étais à mille lieues d'imaginer que des malades avaient mis en place un tel dispositif. Bref, je pense que sur ce coup-là, j'ai vraiment été la pire enquêtrice du monde! (rires)"

Maria del Rio a retrouvé sa voiture à l'entrée de RTL Belgium, couverte de post-it. Et là encore, la surprise était de taille puisque Gary l'attendait caché dans le coffre. "J'ai mis du temps avant de m'en remettre. Ça a été un véritable ascenseur émotionnel pour moi. Au début, j'étais très énervée, d'autant plus que j'avais un rendez-vous et que, pour une fois, je n'étais pas en retard! (rires)", explique l'animatrice. "Puis, j'ai appelé l'équipe digitale pour lui dire "Bravo et merci!" pour la sensation de soulagement que ça crée après coup. Ça provoque une émotion jamais rencontrée auparavant. En lisant les commentaires, j'ai vu que ça avait également illuminé la journée de certains. Encore une fois, c'était donc une mission accomplie par le Good Morning!"

Cette expérience a toutefois donné des envies de vengeance à Maria del Rio qui réfléchit déjà à comment piéger ses camarades. "Je vais les avoir, je vous le promets!", dit-elle avec humour.