Mais cela ne sera finalement pas le cas, à la demande de la chaîne du service public, révèle Jeanmarcmorandini.com.

Contacté par le site, l'intéressé confirme: "Les dirigeants de France 2 m’ont fait comprendre qu’ils préféraient que je ne sois pas chroniqueur dans "Touche pas à mon poste" cette saison, étant l’un des visages de la chaîne."

"J’ai pris acte de leur souhait, même si je suis très étonné car je n’ai aucun contrat d’exclusivité avec France 2, je n’ai même d’ailleurs aucun contrat avec la chaîne, puisque je suis rémunéré à l’émission, et c’est la production, Warner, mon patron", poursuit-il. "France 2 m’a précisé avoir des projets pour moi, et j’en suis très flatté Nous verrons donc dans quelques mois si ces projets arrivent. Mais si ce n’est pas le cas, il n’est pas exclu que je quitte France Télévisions. Et s’il y en a, ce que j’espère car je suis très heureux sur France 2, je ferai mon choix à ce moment là. En agissant de la sorte, la chaîne me fait comprendre que je suis un élément moteur et une image de la chaîne, et c’est qu’ils souhaitent continuer avec moi cette relation, et je ne peux qu’en être ravi bien sûr !"

S'il ne deviendra pas chroniqueur de TPMP, à l'inverse des nouveaux visages comme Eric Naulleau, Karim Zeribi ou Cyrille Eldin, Pierre-Jean Chalençon affirme qu'il continuera à faire des apparitions sur le plateau de Cyril Hanouna, en tant qu'invité.