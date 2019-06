La version officielle évoque le fait d'avoir parlé de son salaire dans "Affaire conclue" sur le plateau de TPMP, ce qui lui est interdit. Cependant, il n'avait alors rien révélé, à part qu'il avait négocié. "D'ailleurs, je leur ai dit 'Je ne suis pas un marchand de tapis, donnez-moi ce que vous voulez' et ils ont été très corrects", a-t-il déclaré. Et alors que l'animateur avançait une somme de 50 000 euros, Pierre-Jean n'a rien ajouté.

Selon les informations de jeanmarcmorandini.com, c'est plutôt le fait qu'il aille sur l'émission d'Hanouna qui passe mal auprès des producteurs de "Danse avec les Stars". Surtout que, dans la foulée, il était annoncé comme chroniqueur dans le talk show de C8.

Sur Instagram, l'intéressé a, en tout cas, confirmé la décision de TF1 de l'écarter du casting du concours de danse. "Merci à tous pour vos messages de soutien...cette décision de TF1 ...ne remet en rien ma motivation à continuer et a œuvrer pour la culture et l histoire sur le petit écran...", commente-il, avant de lancer une petite pique à la chaîne privée et annoncer de futures explications: "C’est plus une très mauvaise nouvelle pour eux que pour moi !!!! ... je ferai une conférence de presse en début de semaine prochaine ... afin de clarifier ma position ... encore merci à tous de vos messages d’amitié..."