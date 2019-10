Chalençon tacle TF1 et Clara Morgane

Questionné sur Danse avec les Stars par nos confrères de Sudinfo, l’expert d’Affaire conclue y est allé cash. "Non je ne suis pas du tout déçu de ne pas en être, j’en n’ai rien à faire " , balance celui qui avait été recalé par la production suite à la divulgation de son salaire à TF1. Avant que Pierre-Jean Chalençon ne tacle aussi l’ex-actrice du X, star de cette saison 10 de Danse avec les stars . "Mais il y a Clara Morgane ! Je l’ai rencontrée et elle est charmante, mais franchement, pour l’image de TF1 qui se veut une chaîne familiale et populaire, vous imaginez ? Les enfants qui demandent à leur parent qui elle est ? TF1 n’a qu’à mettre Brigitte Lahaie ou diffuser le journal du hard tant qu’ils y sont !"