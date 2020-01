"Moi dans Danse avec les stars ? Ah non, on ne me fera pas le coup deux fois !", nous assure la star d’Affaire conclue qui avait finalement été écartée du casting l’année dernière suite à ses propos tenus dans TPMP mais aussi dû à son contrat scellé avec France 2.

"D e toute façon, c’est une émission en fin de vie. Quand on en est à prendre Clara Morgane dans une émission, c’est qu’on est en fin de vie. Aujourd’hui, la société actuelle fait de pauvres filles et types des stars de rien du tout, des stars kleenex. C’est gravissime !" Pierre-Jean Chalençon ne se considère pas comme une star mais se défend de faire "un métier de présentateur au niveau des has been et connus d’hier et d’aujourd’hui." "Si mon personnage a émergé il y a 3 ans, j’ai toujours fait de la culture. Cela fait 20 ans que je fais de la télévision, depuis 52 sur la Une avec Jean Bertolino qui était suivi par 12 millions de téléspectateurs. Mais ce n’est pas pour ça que je montrais mes fesses à tout le monde ! J’ai bâti une collection, monté une exposition et écrit des livres. Si tout se passe bien, dans 10 ans, je serai encore là."