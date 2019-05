Samedi soir, Pierre Palmade est revenu dans On est pas couché sur ses différentes addictions à la drogue et à l'alcool.

Il était venu afin de promouvoir son autobiographie (La Troupe à Palmade) qui est sortie ce lundi 5 mai. Pour la première fois, l'acteur et humoriste français s'est penché sur ses addictions. Il a aussi évoqué sa sexualité et l'affaire pour laquelle il a passé une journée en garde-à-vue.

"Je suis alcoolique et cocaïnomane. Je me donne le droit d’en parler même si c’est illégal. Je ne savais pas à 20 ans que c’était une maladie, je pensais que c’était un divertissement. J’ai subodoré à 30 ans que c’était un poison. À 40 ans j’étais sûr que j’étais cocaïnomane et que j’allais dans le mur. Et ça fait 10 ans que j’essaie d’arrêter", reconnait-il.

"J’ai honte de toutes les murges et de toutes les consommations de drogue que j’ai faites", expliquait celui qui reste très en contact avec ses thérapeutes. Seules deux choses l’empêchent de consommer de la drogue: le travail et l’amour. "Quand je suis en couple, je n’ai plus de tentation. Et quand je suis sur un projet, que je veux réussir, je n’ai pas de danger car je ne suis pas seul. La solitude et la peur du néant m’ont fait aller vers cette drogue. La coke, c’était ma seule maîtresse", précisait Pierre Palmade.

L'humoriste s'est aussi expliqué sur son choix de sexualité. "Si j’avais eu le choix j’aurais préféré être hétérosexuel, car la société m’a fait comprendre que si on voulait être aimé par tout le monde il fallait être hétéro et la société vous le dit aussi. Donc quand je suis arrivé à Paris, je savais que j’étais attiré par les garçons, mais je me suis dit: “Officiellement, je vais être hétéro”, confie-t-il. Rappelons que ses propos sur les homos et les gays durant l'émission ont suscité de vives critiques.

Enfin, Pierre Palmade est revenu sur les faits qui lui ont été reprochés début avril, lorsqu'il avait été placé en garde à vue avec un jeune homme de 19 ans qui l'accusait de viol. "Ça aurait dû m’arriver bien avant", déclare-t-il. Avant de poursuivre: "C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Tout le monde me disait “Pierre, il va t’arriver une merde, tu ramènes des inconnus, tu es imprudent’".