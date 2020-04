L'épisode de Koh-Lanta diffusé ce vendredi soir a fait réagir bon nombre de personnes sur Twitter. Voici un échantillon. Attention spoil!

Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode de Koh-Lanta diffusé ce vendredi 10 avril, nous vous invitons à venir consulter cet article après visionnage.

TF1 a enregistré des audiences record ce vendredi soir pour le nouvel épisode de Koh-Lanta. Entre la potentielle sortie d'Ahmad, critiqué de toutes parts pour ses stratégies et ses décisions, et le combat prometteur entre Sam, dernier vainqueur de l'épreuve d'immunité, et les héros, cet épisode se faisait attendre.

Et dès le début de celui-ci, Ahmad faisait à nouveau parler de lui, pour son vote lors du dernier conseil. Lui qui avait un accord avec l'ex-tribu jaune pour être le dernier ex-rouge à sortir, n'a pas respecté son engagement de vote, ce qui a convaincu Moussa et le reste de la tribune de ne pas respecter cet engagement, tenu lors de la réunion des ambassadeurs. Le stratège se mettait donc en porte-à-faux pour le conseil suivant, à moins de remporter l'épreuve d'immunité.

Sauf que celle-ci n'était pas taillée pour lui. Le parcours des combattants, disputé entre femmes puis entre hommes avant une finale mixte, a vu Claude émerger. Ahmad n'a pas réussi à terminer le parcours, lui qui n'arrivait pas à franchir un mur pour accéder à l'obstacle suivant.

Dès lors, la majorité de la tribu a décidé de voter contre lui pour l'éliminer. Sur Twitter, les fans de l'émission ont abondamment réagi à cette élimination ainsi qu'à tout son parcours. Ahmad n'est pas épargné. Le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il se fait bien égratigner.

Morceaux choisis:

Alexandra en prend aussi pour son grade

Mais Ahmad n'est pas le seul à avoir fait parler de lui au cours de cet épisode. Alexandra, ancienne membre des jaunes, a également été la cible de nombreux des twittos après sa réaction durant l'épreuve de confort.

C'était la traditionnelle épreuve du tir à l'arc qui était au menu du confort de ce vendredi 11 avril. Après avoir gagné l'épreuve d'immunité, le jeune Sam a brillé dans la discipline du tir à l'arc.

Après chaque salve de tirs, l'aventurier le plus proche du centre de la cible devait éliminer un autre aventurier en cassant sa flèche. Sur l'ensemble des tirs, Sam a été le meilleur tireur à sept reprises. C'est donc à lui que revenait la (lourde) tâche d'éliminer un aventurier. Au départ, il adoptait une stratégie "au mérite", brisant les flèches de l'aventurier qui a le moins bien visé.

Sauf qu'il s'est emmêlé les pinceaux entre les moins bons aventuriers à deux reprises. Sam a donc décidé d'éliminer les personnes "à gauche", à savoir Inès en premier lieu et puis... Alexandra. Avant de reprendre sa stratégie initiale, à savoir éliminer la personne la plus écartée du milieu de la cible, prenant bien soin d'éviter d'éliminer son idole Teheiura, qui était a cet instant le candidat... Le plus à gauche.

Cette dernière était très déçue car elle venait de réaliser deux bons tirs. Après l'épreuve, elle n'en démordait pas, allant même jusqu'à voter contre Sam. L'aventurière de 47 ans a réagi de façon quelque peu puérile pour les suiveurs de l'émission. Ils l'ont également fait savoir sur les réseaux sociaux.