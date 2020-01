Les deux parties du spectacle de François Pirette - les 29 et 30 décembre derniers - ont touché chacune plus d’un demi-million de téléspectateurs. 564 655 pour la 1re partie (rediffusions sur RTL Play comprises) avec 33,3 % de PDM sur les 18-64 ans.

Et encore 512 941 téléspectateurs avec 29,9 % de PDM sur les 18-64 ans pour le lendemain. Ce qui mettait Borain des Bois en 2e place de la soirée du dimanche, derrière le RTL Info et 4e du lundi, derrière le RTL Info, le Bêtisier RTL et le JT de la RTBF.

En 2018, François Pirette fait son comic’out avait aussi attiré 539 048 téléspectateurs et avait réalisé un nouveau record avec son Comique de garde (648 868). Des audiences similaires avec 2017 où l’humoriste réunissait 564 710 téléspectateurs avec son François Pirette est complètement ma boule.