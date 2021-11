L’humoriste préféré des Belges est de retour sur RTL-TVi. Non pas en prime durant les fêtes mais chaque semaine dans un tout nouveau concept de show télé.

Si son tout premier show s’intitulait 58 ans en 2021, l’humoriste, qui a aujourd’hui 58 ans, ne va pas faire son retour avec une redite de ce spectacle. Il revient avec un tout nouveau concept, hybride. Quatre épisodes seront diffusés en décembre avant une récurrence début 2022. Un sacré pari pour François Pirette, alias Thierry Van Cauberg de son vrai nom. "58 ans en 2021 est un spectacle que j’avais créé il y a 30 ans, en 1991, expliquait déjà l’humoriste - qui s’était inventé ce personnage de François Pirette ("qui n’a jamais vraiment été moi comme vous le savez, un pseudonyme malgré moi") - il y a un mois sur son compte Facebook François Pirette en vrai. C’était loin 2021 et, pourtant, on y est. Je l’avais intitulé ainsi car à deux ans de la pension, plus rien ne pouvait l’atteindre. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de créer un nouveau spectacle ‘58 ans en 2021, le retour’ ou ‘la vengeance’. Mais la période Covid n’est pas propice pour cela. "

(....)