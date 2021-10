Déçus de ne pas avoir assisté à la réunification mardi dernier, les fidèles de Koh-Lanta ont (bien) été servi cette semaine. L'épisode s'ouvre sur le rassemblement des ambassadeurs, à savoir Laurent pour les Rouges, Phil pour les Jaunes, Ugo et Clémence. Trois aventuriers au moins doivent être d'accord sur la même personne à éliminer. Laurent est le premier à prendre la parole et déclare vouloir éliminer Christelle. De son côté, Clémence avance le nom de Coumba qui pour elle a "joué sur deux tableaux différents" et qu'elle rend surtout responsable de son élimination. Ugo, quant à lui, ne sait pas sur quel pied danser puisqu'il a râté une grande partie de l'aventure.

Les Jaunes se rendent sur l'île des Rouges où aura lieu la réunification des deux tribus. Christelle est très contente de retrouver Jade. De son côté, Coumba crée déjà quelques tensions. "Où est ma canne à pêche? Qui a pris ma canne à pêche? On ne touche pas à ma canne à pêche!", crie-t-elle. L'aventurière la récupère finalement dans les mains d'Alix. "Je l'ai récupérée rapidement et calmement. Je suis contente de moi. Je ne me suis pas emportée", déclare-t-elle.

De retour sur l'île des Rouges, les ambassadeurs annoncent leur choix d'éliminer Coumba. Clémence, instigatrice de son élimination, tente de s'expliquer mais n'y arrive pas. Hors d'elle, Coumba se lève et s'en va devant un Claude déçu. "Qui l'aurait cru... Je m'attendais à tous les scénarios sauf à celui-là. (...) Je suis choqué", dit-il.

Coumba échange finalement avec Clémence mais le ton hausse rapidement. Clémence accuse Coumba d'avoir voulu éliminer les plus forts comme Claude, un aventurier dont elle est pourtant proche. Des propos que Coumba réfute. "Je n'ai forcé personne", ajoute-t-elle avant de quitter le camp à peine réunifié.

Une surprise attend toutefois Coumba. Soit elle quitte Koh-Lanta et se retrouve au jury final, soit elle continue l'aventure mais ne pourra compter que sur elle-même. Déterminée à prendre sa revanche sur Clémence, Coumba choisit donc de se battre encore et revient dans la course. "J'ai une revanche à prendre. Je veux réparer cette injustice", dit-elle avant d'ajouter : "Mon rêve serait de faire un duel contre Clémence et de lui mettre une raclée. La vengeance est un plat qui se mange froid, voire glacé."

Place à la première épreuve d'immunité individuelle, une épreuve d'apnée. Namadia est le premier à sortir de l'eau. Il part donc avec un vote contre lui au Conseil. De son côté, Clémence signe une performance spectaculaire. L'aventurière gagne l'épreuve devant Claude, impressionné par les compétences de sa camarade.

Furieuse, Alix n'apprécie pas la propagande de Jade pour la faire tomber lors du Conseil. Et elle le fait savoir à la principale intéressée qui dément. Clémence décide alors de donner son amulette à Alix pour la protéger lors du Conseil et ce geste a l'effet escompté. Avec la majorité des votes contre elle, Alix aurait dû être éliminée ce mardi soir mais l'amulette de Clémence l'a sauvée. A la place, c'est Namadia, avec quatre votes en sa défaveur, qui est prié de quitter l'aventure. "Je m'attendais pas du tout à ça", déclare l'aventurier qui apprend avec surprise qu'Alexandra avait voté contre lui.

Avant de quitter ses camarades, Namadia donne son vote noir à Laurent. Mais alors qu'il pensait que l'aventure était finie pour lui, l'aventurier voit, lui aussi, une opportunité se présenter. Soit il quitte l'aventure, soit il accepte la deuxième chance qui lui est proposée.

En fin d'épisode, Denis Brogniart annonce qu'un aventurier éliminé fera sa réapparition lors de la fameuse épreuve d'orientation. Une nouveauté qui va certainement rajouter encore plus de piment à cette saison déjà exceptionnelle.