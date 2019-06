Dix-sept heures, en plein centre de Monte-Carlo. Même si quelques gouttes de pluie s’invitent, les fans n’ont pas décampé des abords du Grimaldi Forum. Et pour cause puisque d’ici quelques minutes, c’est le gratin du petit écran qui va faire son entrée sur le tapis rouge à l’occasion du coup d’envoi de la 59 e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo.

C’est sous les cris des fans et les flashs que Rebecca Hampton, Serge Dupire ou encore Fabienne Carat, les acteurs de Plus belle la vie, ont ouvert le bal. Impossible pour eux de rater l’événement, d’autant plus que cette année, le feuilleton français fête son quinzième anniversaire.

En revanche, pour l’équipe d’Un si grand soleil, feuilleton diffusé depuis août 2018, le rendez-vous monégasque était une première. Jeremy Banster, Valérie Kaprisky ou encore Fred Bianconi ont pris la pose devant les photographes, n’hésitant pas à quitter l’objectif pour aller saluer leurs fans et se prêter à quelques séances de selfies.

Les stars US faisaient, comme chaque année, partie des invités les plus attendus. Alors que Missy Peregrym, actrice principale de FBI, la nouvelle série de Dick Wolf (créateur de New York Unité spéciale), a sorti sa robe "Marilyn Monroe", Maria Bello (NCIS) a opté pour un vêtement noir brodé faisant ressortir ses belles courbes… et ses sous-vêtements ! Des tenues à couper le souffle, tout comme celle de la belle Kelly Mccreary, interprète de la demi-sœur de Meredith Grey dans Grey’s Anatomy qui a, quant à elle, arboré sa plus belle coiffure pour l’occasion.

Habituées du festival, Sharon Case, Amelia Heinle et Camryn Grimes, trois actrices phares des Feux de l’amour, ont également fait sensation sur le red carpet, sans hésiter à retarder leur entrée dans le Grimaldi Forum pour discuter avec leurs fans. À chacun ses priorités !

Cette année, la Belgique était mise à l’honneur avec la présence de Julie Taton, maîtresse de cérémonie, ou encore Ludovic Daxhelet, venu faire la promotion de Pékin Express au côté de Stephane Rotenberg, présentateur du jeu télé de RTL-TVI.

Il aura toutefois fallu attendre les dernières minutes de tapis rouge pour voir débarquer Jessica Alba et Gabrielle Union, actrices de LA’s Finest, spin-off de Bad Boys diffusé en avant-première au festival (lire ci-dessous). Vêtues toutes deux d’une robe fluide et colorée, elles se sont fait attendre pour pouvoir immortaliser leur venue au côté du prince Albert de Monaco en personne.