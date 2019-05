Triste nouvelle pour l’équipe de Plus belle la vie. Philippe Carrese, l’un des auteurs et réalisateurs du feuilleton à succès de La Deux et France 3, est décédé dimanche à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer.

Celui-ci faisait partie de ceux qui connaissaient le mieux les aventures du Mistral. Et, pour cause, il en a écrit et réalisé plus de 400 épisodes. En dehors de son travail dans Plus belle la vie, Philippe Carrese était également l’auteur de plusieurs polars et romans tels que Trois Jours d’engatse, Virtuoso ostinato, Retour à San Catello et La Légende Belonore.

Contactée par nos confrères du Figaro, Telfrance, la société de production de Plus belle la vie, a annoncé que la série allait rendre hommage au réalisateur marseillais dans l’épisode diffusé ce lundi soir. Mais, contrairement à ce qui se fait habituellement, aucune séquence supplémentaire ne sera tournée, pour l’occasion, par les acteurs du feuilleton.

Cette disparition survient alors que Plus belle la vie s’apprête à fêter ses 15 ans de diffusion avec le retour exceptionnel d’anciens acteurs comme Aurélie Vaneck.

Cet anniversaire sera également célébré en juin prochain au Festival de Télévision de Monte-Carlo.