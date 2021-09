Depuis plus de 10 ans, il incarnait ce policier en civil discret qui se rendait souvent au bar du Mistral. Un physique que l’on croisait régulièrement dans ce programme phare de France 3 et dont la disparition a ému les internautes, comme ses amis et tous ceux qui ont travaillé avec lui.

Les proches de l'acteur ont témoigné leur émotion sur les réseaux sociaux après la disparition de l'acteur Eric Vastine. Les raisons de son décès n'ont pas été évoquées, il n'avait que 54 ans.

"Salut mon pote. J’espère que tu es parti retrouver les fonds marins de Marseille dont tu étais tombé amoureux il y a 20 ans", a écrit Jérôme Bertin, alias Patrick Nebout dans Plus Belle La Vie, sur son compte Instagram. Le comédien a rendu un vibrant hommage à son collègue et ami. Sous les projecteurs comme dans la vraie vie, les deux hommes étaient amis. L'acteur de la saga de France 3 a dressé un touchant portrait de ce figurant qui n’en était franchement plus un pour les nombreux fans de Plus Belle La Vie.

Eric Vastine restera donc une silhouette que personne n’oubliera.