Faute de nouveaux épisodes en raison des mesures de confinement, La Deux arrête la diffusion de la série à succès française.

Déjà privés de Demain nous appartient depuis le 19 mars en raison du confinement qui ne permet plus de tourner de nouveaux épisodes, les téléspectateurs de la RTBF vont bientôt également devoir faire une croix sur Plus belle la vie. Le 17 mars dernier, en raison de l’épidémie de covid-19, les tournages ont été interrompus et le Mistral a fermé ses portes. À l’heure actuelle, personne ne sait quand il pourra les rouvrir.

Le service public a annoncé la diffusion des derniers épisodes en stock. Le dernier le sera le 29 avril, sur La Deux, annonce le magazine Télépro.