Les fans des deux feuilletons devront attendre avant de revoir des inédits sur le petit écran.

Quand les téléspectateurs reverront-ils la suite des aventures du Mistral sur leur petit écran? C'est une question à laquelle Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions, a tenté de répondre dans les colonnes du Parisien, ce mercredi matin. Selon lui, Plus belle la vie (diffusée sur France 3 et La Deux), dont les tournages devraient reprendre fin mai, ne reviendra pas en inédit avant le mois de septembre, tout comme Un si grand soleil (diffusée sur France 2 et RTL-TVI), autre série quotidienne proposée par le groupe. "Nous venons de sceller une charte de reprise des tournages avec leurs producteurs, qui impose une organisation respectueuse des règles sanitaires", explique-t-il au quotidien français. "Les feuilletons seront les premiers à revenir à l'antenne, j'espère en septembre. Pour les films et séries, cela se fera un peu plus tard, le temps de régler les problèmes d'assurance…"

Les téléspectateurs de la RTBF et de TF1 devraient toutefois avoir quelque chose à se mettre sous la dent en ce qui concerne Demain nous appartient. Le feuilleton porté par Ingrid Chauvin aurait, de son côté, encore du stock à écouler.