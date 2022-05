La redoutable épreuve des Cross Battles a pris fin, ce samedi soir, dans The Voice, la plus belle voix. Celle-ci consistait à voir deux talents d’équipe différente se mesurer l’un à l’autre, mais de façon individuelle, sur la scène de TF1. Au terme des deux prestations, seul le public, boîtier en main, pouvait voter pour le talent qu’il voulait voir continuer l’aventure.

À ce jeu, aucune des deux Belges encore en lice n’a obtenu les faveurs du public. Ce samedi soir, Chérine, Anversoise de 26 ans, a malheureusement été éliminée face à Mister Mat. "T’as fait un bout de chemin et le chemin va continuer encore", lui dit sa coach, Amel Bent.

Il y a deux semaines, Pauline Nagy n’avait également pas fait l’unanimité avec 42,9 % des votes contre 57,1 % pour Jean Palau. Mais, la Namuroise a été sauvée à la dernière minute par son coach Vianney qui, comme ses camarades jurés, n’avait le droit de sauver qu’un unique talent.

La Belge continue donc l’aventure et participera aux Super Cross Battles, nouvelle épreuve de The Voice, la plus belle voix qui démarrent ce samedi sur TF1.