Le 18 mars prochain, Benjamin Maréchal fera ses adieux aux téléspectateurs dans un numéro spécial d'On n'est pas des pigeons sur La Une. Dès le lundi suivant, soit le 21 mars, les commandes du magazine de consommation seront confiées à un duo composé de Fanny Jandrain et de Thibaut Roland, annonce la RTBF. Membres de l'équipe des Pigeons depuis plusieurs années, ces derniers ont l'avantage de connaître l'émission comme leur poche et de savoir ce qu'attendent les téléspectateurs. "Ce qui est bien, c'est que la famille reste la même", explique Fanny Jandrain (également animatrice de La Récré de midi sur VivaCité). "Thibaut et moi, on se complète bien. Ce duo est donc tombé comme une évidence. C'est un nouveau challenge qui se profile devant nous."