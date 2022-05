Ce lundi matin, le compte twitter deannonçait la venue de Jawad Bendaoud pour son émission du soir. Après avoir purgé ses quatre ans de prison, l'homme accusé d'avoir hébergé les auteurs des attentats de Paris en 2015, tenait à revenir sur cette affaire.

Mais cette invitation est très mal tombée auprès des internautes, qui s'en sont directement pris à Cyril Hanouna. Dans un tweet, on peut lire une dame remontée contre le célèbre animateur. "Cyril Hanouna va-t-il faire preuve de morale et de respect envers toutes les victimes des attentats en renonçant à donner la parole à Jawad l’hébergeur des terroristes du Bataclan ?" Avant qu'une autre n'ajoute. "Que Hanouna cherche à faire du buzz avec des clashs entre Booba et Kaaris, c’est une chose. Mais vouloir en faire en invitant un homme qui a contribué à l’assassinat de tant d’êtres humains, s'en est une autre et c’est totalement abject".

Suite à cela, le compte officiel de l'émission est revenu sur sa décision et a décidé d'annuler la venue de l'homme de 35 ans. "Le tweet sur Jawad Bendaoud a été retiré car la décision a été prise d'annuler sa venue dans l'émission. Cyril Hanouna vous expliquera tout ce soir dans TPMP".