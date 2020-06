Mise entre parenthèses pour cause de Covid-19, l’émission de Nagui refait surface. Où il sera question de karaoké, de blind test et de chorégraphies… pour la bonne cause.

Il y travaillait depuis un petit temps déjà quand, patatras, est arrivé le confinement et, avec lui, l’arrêt des tournages de séries, de films, mais également de programmes de télévision enregistrés en public. Mais Nagui n’a pas baissé les bras et, sûr de la qualité de son concept – qui avait fait ses preuves dans deux premiers numéros, en 2015 et 2016 – il l’a peaufiné ces derniers mois. “Quelqu’un de mon équipe avait lancé l’idée, me faisant remarquer que les audiences n’avaient pas été si mauvaises, surtout face à la finale de la Coupe du monde de rugby, pour le premier, et à The Voice, qui à l’époque était à 7,5 millions de téléspectateurs, pour le second prime”, confiait-il récemment à Télé Star à propos de Pop Show. “ Nous travaillons sur l’optimisation du concept et nous allons bien entendu faire appel au groupe de N’oubliez pas les paroles pour la partie musique.”

Mais l’animateur-star de France 2 ne sera pas seul sur le plateau pour accueillir ses célèbres invités : il partagera la présentation avec Valérie Bègue. Parfait puisque dans Pop Show, l’idée est de faire s’affronter une équipe de filles et une de garçons.

Pour le Secours Populaire

Le principe de l’émission est simple et tourne autour de la musique avec du karaoké́, des chorégraphies, de l’humour, des anecdotes, du blind test… “Tout pour chanter, danser et s’amuser ! Pendant 2 heures, les invités viennent jouer et faire le show, le tout pour la bonne cause”, précise-t-on du côté de la chaîne de service public.

Répartis en deux équipes de quatre, les invités s’affrontent donc dans des jeux musicaux et tentent de faire gagner jusqu’à 100 000 € à une association. Pour cette émission, l’intégralité des gains sera reversée au Secours Populaire. “Le jeu structure l’émission, mais c’est surtout le meilleur prétexte pour une grande soirée de divertissement ! Tous les ingrédients sont là pour un pur spectacle”, dit-on encore à France 2.

Dans l’équipe des filles, on retrouvera Julie Zenatti, Elisa Tovati, Camille Chamoux et Julie Ferrier. Du côté des garçons, Nagui a convaincu Claudio Capéo, Florent Peyre, Bruno Guillon et André Manoukian de venir s’affronter sur son plateau.

La semaine suivante, ce seront Caroline Vigneaux Helena Noguerra, Virginie Hocq, Sandrine Quétier, Michael Youn, Vincent Desagnat, Cali et Keen V qui joueront au profit de l’Institut Pasteur.