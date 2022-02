Ce mardi, les K.O., épreuve que tout le monde redoute, coachs comme talents, prenaient place dans The Voice Belgique. Pour cette dernière, Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem ont dû, chacun, choisir trois de leurs talents et les opposer les uns aux autres sur scène avec un bout de chanson de leur choix. Suite à leur prestation, chaque coach devra sélectionner celui qui accédera aux Lives. Ceux qui n'auront pas été choisis peuvent, quant à eux, se faire repêcher par un autre coach. Si personne ne buzze, l'aventure s'arrête alors là pour eux.

Après avoir choisi l'un de ses trios de la soirée, Christophe Willem doit toutefois faire face à un contretemps. Positive au Covid-19, Charlotte, l'un de ses talents qu'il comptait opposer à Romain et Maycha, est contrainte d'annuler sa venue à la répétition et à l'épreuve des K.O. "Je ne pourrai pas continuer l'aventure avec vous parce qu'on m'a testé positive aujourd'hui. Mais, ne vous inquietez pas, je vais bien. Je bois mon petit café dans ma tasse licorne, dit-elle dans une vidéo avant d'encourager ses camarades. Profitez de l'aventure à fond et profitez pour moi !"

Exceptionnellement, le deuxième K.O. de la soirée pour Christophe Willem se déroulera donc avec deux talents, pas trois. Au terme des deux prestations, c'est toutefois Maycha qui a fait l'unanimité. La choriste de Black M a, à nouveau, charmé le jury en reprenant, cette fois-ci, His Eyes is on the Sparrow de Lauryn Hill. Romain n'a, de son côté, pas été volé par l'un des autres coachs.

A la fin de l'émission, le bilan de cette première soirée des K.O. est tiré. Christophe Willem a choisi de continuer l'aventure avec Arthmony et Maycha. BJ Scott a, de son côté, sélectionné Nora et Alec. Black M a donné sa chance à Roxane et Typh Barrow repart avec Valentine et Oan. Seule Rosalie de la Team BJ a été repêchée par Christophe Willem.