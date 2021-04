Depuis le 4 janvier dernier, Marie-Sophie Lacarrau succède à Jean-Pierre Pernaut à la présentation dude TF1. Un passage de flambeau plutôt délicat quand on sait à quel point le journaliste de 71 ans est apprécié des téléspectateurs. Très vite, sa remplaçante a toutefois réussi à gagner le coeur de son public. Les audiences, à la hausse, en témoigneront.

Cette semaine, les fidèles du journal de la mi-journée de TF1 devront toutefois se passer de leur nouvelle présentatrice vedette. Et cela, à cause du Covid. Testée positive au coronavirus, Marie-Sophie Lacarrau doit être mise en quarantaine. "Pas de rentrée pour moi aujourd'hui. Le Covid m'empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite", annonce-t-elle sur Twitter, ce lundi matin.

Son remplaçant est déjà connu

Dès ce lundi, les téléspectateurs retrouveront Jacques Legros, son joker habituel, à la présentation du 13 heures de TF1. "En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13h !", écrit la journaliste.

Si Marie-Sophie Lacarrau sait qu'elle laisse le rendez-vous d'info entre de bonnes mains, elle est toutefois triste de ne pas être commandes pour présenter un sujet phare de l'édition de la mi-journée, à savoir la liste des marchés en compétition pour remporter le titre de #VotrePlusBeauMarché. "J'aurais tellement aimé être là pour cet événement, ce moment fort du 13h", regrette-t-elle.