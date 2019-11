Aujourd'hui, il est difficile de trouver la formule qui fonctionne sur le petit écran. Même The Voice, la plus belle voix, programme phare de ces dernières années, bat de l'aile sur TF1. Face aux audiences en baisse de la saison précédente, TF1 a donc décidé de modifier le télécrochet en revenant aux fondamentaux. "Il y aura moins d'épisodes, ils dureront plus longtemps, et il y aura moins de règles qui prêtent à confusion pour le public", explique Matthieu Grelier, directeur des programmes chez ITV Studios France, producteur de The Voice France. Il devrait également y avoir moins de talents par équipe.

Exit donc le vol des talents et la zone rouge, règles qui créaient finalement la confusion chez les téléspectateurs. La phase des K.O. ne prendra, quant à elle, plus place avant mais après celle des Battles.

Des nouveautés qui viennent s'ajouter à un tout nouveau banc de coachs dans lequel les téléspectateurs retrouveront de Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent.