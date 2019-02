"La nouveauté du Crazy Horse est que George Bangable est le seul homme à pouvoir monter sur scène en même temps que les danseuses, nous confesse la Namuroise Lolly Wish maîtresse de cérémonie de Totally Crazy in Love avec son acolyte bruxellois - en ce jour très spécial qu’est la Saint-Valentin - dans le temple du glamour et du chic nu parisien. C’est quelque chose qui n’existait pas et qui ne pouvait pas être imaginable avant notre arrivée il y a deux ans (leur contrat a même été signé juste après la Saint-Valentin, NdlR). Et moi, je suis la seule femme aux formes généreuses, et pulpeuses. On peut même dire opulentes par rapport aux filles du show ! Ce qui fait énormément de bien au public. Les gens veulent me toucher ou me prendre dans les bras. Les femmes sont très émues aussi… Car les filles nues sur scène représentent un idéal féminin, de l’ordre de l’inaccessible. Elles savent qu’elles représentent une silhouette parfaitement parfaite. Et puis là, elles me voient : une femme beaucoup plus proche d’elle, avec des courbes et des formes. Plus proche de la réalité."

