Dénicheuse de talents depuis plus de dix ans, The Voice, la plus belle voix est un bon tremplin pour démarrer une carrière d'artiste. Malheureusement, comme à chaque saison, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Ce samedi, lors du lanchement de la onzième saison, les coachs ont pu écouter la prestation de Jean-Palau, un agriculteur originaire des Pyrénées orientales. Son mari et lui s'occupent d'une ferme en haute montagne où l'on peut trouver brebis, poules, veaux et vaches. A côté de ça, l'homme de 39 ans se passionne pour la musique. Il a d'ailleurs aménagé un studio chez lui où il passe ses après-midis à chanter.

Pour son Audition à l'aveugle, Jean Palau a choisi d'interpréter Rise Like a Phoenix, chanson avec laquelle Conchita Wurst a remporté le Concours Eurovision de la Chanson en 2014. Mais, personne ne se retourne. "Excusez-nous. Vous chantez super bien. Le niveau est tout là-haut. Tout le monde chante super bien. Nous on est en train de se dire: "Mais qu'est-ce qu'on va lui dire à lui qu'on ne s'est pas retourné?" Alors que vous avez votre place aussi. Vous avez hyper bien chanté", commence Florent Pagny.

Amel Bent partage, elle, son avis plus tranché. "Cette chanson, elle raconte l'histoire du phoenix. Cette personne qui s'est sentie à un moment donné détruite, brûlée par les choses de la vie et puis, qui renait de ses cendres, qui remonte la pente et qui revient, explique-t-elle. Je trouve que vous l'avez attaquée tout de suite avec une certaine intensité. (...) J'aurais aimé vous imaginer commencer petit, brûlé, chétif et prendre de l'assurance. Et devenir le phoenix. Et finir avec la dernière note."

Après avoir distribué des fromages faits maison, l'agriculteur partage avec émotion sa déception. "Ca fait 14 ans que je ne fais plus de scène. J'en ai fait plus jeune. Je me suis totalement investi dans l'exploitation agricole, ce qui fait que je n'ai pas pu continuer à faire des piano bars. Les scènes que je faisais, c'est sûr que pour moi c'est dur parce que c'était une occasion de faire de la musique qui s'arrête. J'y croyais quoi...", dit-il les larmes aux yeux avant d'ajouter: "Ce que je veux dire c'est que je ne suis pas dans le métier de la musique. Quand je vais revenir à la ferme, je vais avoir du mal. J'attendais beaucoup. J'aurais aimé vivre des choses avec nous. Mais voilà c'est comme ça..." Ses paroles touchent profondément Amel Bent qui le pousse à ne surtout pas baisser les bras.

En coulisses, l'homme fond en larmes. "Je ne sais pas si j'aurai la force de refaire ce chemin", dit-il.

"Il m'a bouleversée"

Coach surprise de cette saison, Nolwenn Leroy n'est pas restée insensible à la prestation de Jean-Palau et à son histoire personnelle. Elle décide de buzzer pour le récupérer. "Il m'a bouleversée, dit-elle. Moi, j'ai senti ce phoenix dès le début, tout le coeur qu'il a mis dans cette interprétation. Il doit continuer l'aventure, je suis super impatiente de pouvoir travaller avec lui." L'agriculteur ne saura toutefois pas tout de suite qu'il a été repêché par la gagnante de la Star Academy 2. Cette dernière a, en effet, visionné les Auditions à l'aveugle une fois qu'elles étaient enregistrées. Quelques jours après la prestation, Jean-Palau a reçu un coup de téléphone de la production lui apprenant qu'il faisait finalement partie des quatre talents à qui Nolwenn Leroy a donné une seconde chance.

Grâce à cette nouvelle règle, l'homme pourra se présenter aux Battles et aura une chance d'intégrer l'équipe d'un des coachs d'origine pour continuer l'aventure.