"Je sais que l’étiquette Star Academy pose problème à certains artistes", nous confie Mario Barravechia qui reviendra bientôt en Belgique avec un projet musical surprise. "Mais je ne le comprends pas très bien car je n’aime pas cracher dans la soupe. On vient tous de quelque part." Et celui qui vit aujourd’hui à Beaune (Bourgogne) en France de rajouter ceci : "Même Nikos Aliagas dit fièrement que c’est ce qui l’a propulsé, comme beaucoup de monde. Aujourd’hui, les 20 ans, c’est d’abord un bel hommage à cette émission qui était unique en son genre. Ce n’était pas de la téléréalité pour moi mais bien un télécrochet qui a duré presque 10 ans. Ce genre de programme manque même dans la programmation télévisuelle. C’était un truc assez spontané, un rendez-vous avec des stars le samedi soir, comme lors de Sacré soirée. The Voice fonctionne aussi grâce à ça. Chaque samedi soir, t’es sur ton canapé avec ta famille et tes enfants."

"La Star Ac' fait partie de ma vie"