Accompagné de 200 cyclistes, Jean-Michel Zecca est parvenu dimanche 9 juin, au sommet du Ventoux, à la force des mollets. Une promesse qu’il avait faite à l’aube de ses 50 ans, et qui s’est muée en un superbe défi collectif réalisé au profit de l’opération Télévie. Rencontre après la descente.

Comment vous sentez-vous après cet exploit ?

"Franchement ? Cuit, cuit, cuit. Mais vraiment impressionné par l’engouement de tout le monde. Je suis encore dans l’euphorie de cette ascension, avec cette énergie décuplée par les participants. Il y a aussi tout un entraînement derrière l’exploit… C’est sûr, on ne monte pas n’importe comment, et il ne faut pas se surestimer. J’ai pris un coach, et j’ai repris le vélo en ajoutant du renforcement musculaire. Au départ, comme il n’a pas fait très beau chez nous depuis février, on m’avait donné des rouleaux pour m’entraîner à domicile. Mais en réalité, ça, ça ne m’amuse pas du tout ! On a fait donc des sorties sur les reliefs du Brabant wallon et des environs. Mais ce n’est pas très pentu par rapport au Ventoux. On est parti dans les Vosges, pour le Ballon d’Alsace. Là, c’était une autre chose !"

(...)