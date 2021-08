Ces deux-là sont passionnés. Le Dr Cath par les animaux, Ludovic Daxhelet par les voyages et les beaux paysages. C’est donc naturellement qu’ils ont été choisis pour former le nouveau duo de Pas si bête !, émission animalière que la célèbre vétérinaire présentait auparavant avec Thomas van Hamme.

Pour le retour du programme, ce dimanche soir sur RTL-TVI, Catherine Dufrane, de son vrai nom, et son nouveau partenaire se sont rendus en Islande, un pays aux paysages et à la faune époustouflants. Des phoques aux chevaux islandais en passant par les baleines, le nouveau tandem a été de découverte en découverte et revient de ce voyage avec des étoiles dans les yeux. "Le moment où on a vu la baleine était inoubliable. J’avais déjà eu l’occasion d’en voir au Canada mais, pour Ludo, c’était une première. On a également découvert des paysages totalement fous. À un moment, on était dans un milieu aride et quelques minutes plus tard, on se retrouvait face à une cascade", explique Dr Cath qui avoue ne voyager que très rarement dans le cadre de son travail. "J’ai, par contre, déjà beaucoup voyagé pour le privé. En Antarctique, notamment. J’ai également été voir une dizaine de fois les gorilles parce que j’avais envie de les connaître."

Comment ressortez-vous de ce voyage ?

"Ce voyage était une fameuse leçon de vie. On se rend plus compte de la chance qu’on a, des moyens que l’on a par rapport à certaines personnes. En Islande, les gens sont heureux avec un rien. Ils voient la vie différemment."

Lors de ce voyage, quel était votre objectif en tant que vétérinaire ?

"De donner un maximum d’informations en me basant sur mon expérience et mes connaissances. De son côté, Ludo était plus calé en ce qui concerne les paysages et partageait son savoir à ce niveau. Il avait aussi beaucoup plus d’aisance pour poser des questions et pour mettre en confiance les personnes qu’on rencontrait."

Vous avez rencontré Ludovic Daxhelet sur le tournage de Pas si bêtes ! Que pensez-vous de votre nouveau partenaire de jeu ?

"Je l’avais déjà vu à la télévision mais je ne l’avais jamais rencontré. Quand il dit qu’on est un binôme de cœur, c’est la réalité. Dès le départ, on a beaucoup parlé et tisser un beau lien. C’est une belle personne que j’admire, que j’adore et avec qui je suis sur la même longueur d’onde. Je suis contente d’avoir partagé ces moments avec lui. On était deux piles électriques."