"Il y a 19 ans, une aventure incroyable appelée Star Academy allait changer ma vie à jamais", a ainsi commenté la comédienne de 45 ans, samedi soir, sur Instagram. "Ce soir, un prime anniversaire est diffusé sur TF1 pour fêter les 20 ans de l’émission. Je n’étais malheureusement pas là le jour de l’enregistrement du prime anniversaire pour des questions de planning mais mon cœur lui était bien présent." Et la star de Camping Paradis (Aurélie Constantin) ou Demain nous appartient (Oriane Vasseur) de poursuivre. "Je vous aime et pour toujours", a-t-elle lancé à l’ensemble de ses camarades de la saison 2 du programme. Aurélie Konaté s’était d’ailleurs confessée à cet égard en juillet dernier à Gala. "J’étais en tournage pour Plus belle la vie au moment de l’enregistrement de l’émission, déclarait l’interprète de Carmen Lorène au Mistral. J’étais avec mes copains par la pensée, et j’ai su exactement comment tout s’était passé." Et de conclure au magazine français. "J’étais triste de ne pas être avec eux."