D’où cette question : pourquoi Caroline Margeridon avait-elle de telles sommes et autant de biens de valeurs chez elle ? Elle s’en est expliquée à Evelyne Thomas sur la chaîne Non Stop People. “Quand on est broc dans l’âme – ce qui est vraiment mon cas – l’argent, c’est fait pour être dépensé", a-t-elle dit. Bref, elle est incapable de faire des économies, dès qu’elle a 10 euros, elle va les investir dans quelque chose. “Si vous regardez mon compte en banque, même moi je pleure.”

Et s’il y a une chose qui se négocie très bien à la vente dans son métier, a-t-elle précisé, ce sont les bijoux et les sacs à main. “Depuis que j’ai 15 ans, dès que je gagne un peu de sous, je vais plutôt acheter ou un sac ou un bijou. Donc j’en avais un peu beaucoup.”

Résultat des courses, la voici plumée de ses économies, ce qui est une situation plutôt embarrassante et qui explique certainement son coup de gueule. Peut-être va-t-elle méditer sur cette expression qui veut qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier…