Pour être candidat au prochain Koh-Lanta, voici le formulaire de base demandé au casting. Après avoir rempli votre nom, prénom, âge, numéro de téléphone, adresse, situation de famille, nombre d'enfants, nationalité, profession et adresse mail, la production pose trois questions aux candidats pour juger de leur motivation. A savoir: se décrire en quelques lignes, expliquer pourquoi ce souhait de participer à Koh-Lanta et pourquoi la production devrait les choisir plus qu'un autre. Suite à ce formulaire dûment complété, la production du célèbre jeu demande d'y joindre une "photo portrait en gros plan", "une photo en pied" et "une photo en maillot de bain". Et c'est justement cette toute dernière requête qui a suscité de nombreuses interrogations sur la Toile.



"Pas très à l'aise"; "Il y a une forme de discrimination au physique"

"Je voudrais bien mais pourquoi doit-on envoyer une photo en maillot de bain ?, balance ainsi un internaute sur Twitter, désireux de participer au jeu de TF1. Il y a des personnes qui aimeraient tant participer mais qui se sentent pas assez à l’aise à faire ça". Si certains y voient une façon détournée de la production de vérifier que les participants ne possèdent pas de tatouages problématiques... d'autres y voient un acte discriminatoire. "Oui à Koh-Lanta les candidats sont souvent en maillot de bain pour les épreuves et la vie sur le camp, il ne faut pas être pudique mais au moment des présélections, cela ressemble plutôt à un jugement sur des critères physiques des candidats or ce n'est pas un concours de Miss", écrit ainsi un internaute. Ou encore: "Ok ils sont souvent en maillot mais il est où le rapport entre l’envoie d’une photo en « maillot de bain » et le casting par contre !!!"; "Il y a une forme de discrimination au physique, sûrement qu'il doit être photogénique pour être sélectionné"; "Parce qu'on est obligé d’être en maillot de bain???? Non je ne pense pas!! Juste pour voir si on passe bien à la caméra en maillot de bain!! Discrimination".

Denis Brogniart a répondu



Très vite, l'animateur de TF1 a voulu remettre les pendules à l'heure sur Twitter ("Parce que dans #kohlanta on passe beaucoup de temps en maillot de bain! Non? Belle soirée"), même si sa réponse n'a pas satisfait à l'unamité. La Toile ayant soulevé une autre incohérence de ce casting. "Vous prenez bien des candidats qui ne savent pas nager alors qu'il y a beaucoup d'épreuves dans l'eau ! Non ? Belle soirée", écrit ainsi un Twittos, reprenant la même formulation de Denis Brogniart et faisant ainsi directement référence à Cédric, ancien aventurier du jeu d'aventure. Ce dernier s'est même amusé à répondre en personne à Denis Brogniart, en mentionnant un autre candidat qui avait marqué le jeu par son manque d'aisance dans l'eau "@Ahmadkohlanta t’as passé du temps en maillot de bain ?".

Bref, Koh-Lanta risque encore de faire beaucoup parler de lui en 2022...