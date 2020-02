Le célèbre événement de la NFL est sur toutes les lèvres depuis ce lundi matin.

À moins que vous soyez abonnés à Eleven Sports ou que vous ayez passé la nuit de dimanche dernier au Hard Rock Café de Bruxelles, c’est en vous levant lundi matin que vous avez découvert ce qu’il s’était passé lors du fameux Super Bowl 2020 disputé à Miami, en Floride. Difficile de passer à côté… l’événement est le centre de conversation par excellence de ce début de semaine.

Au même titre que les joueurs de la NFL - si pas davantage -, Shakira et Jennifer Lopez, alias JLo, ont été les stars de la soirée. Les deux chanteuses latinos ont offert un show spectaculaire au public de la rencontre, rythmé par un medley de leurs plus grands tubes et des ondulations du bassin dont seules les chanteuses ont le secret.

Durant la soirée, Donald Trump a presque réussi à leur voler la vedette en s’offrant, pour la coquette somme de… 10 millions de dollars, deux espaces publicitaires de 30 secondes. Ceux-ci ont vanté ses succès en tant que président des États-Unis. Le résident de la Maison-Blanche a toutefois raté sa sortie en confondant Kansas et Missouri dans un tweet posté à la fin du match. Une énorme bourde géographique qui a, en quelques secondes, fait le tour de la Toile.

Tout autant que le refus de Jay-z, Beyoncé et leur fille Blue Ivy de se lever de leur siège lors de l’hymne américain interprété par Demi Lovato. Un comportement de contestataire envers la politique de Trump qui faisait directement écho au geste polémique engendré par Colin Kaepernick, célèbre joueur de la NFL afro-américain, en 2016, pour protester contre les violences policières à l’encontre de la communauté noire.

Disparus, il y a quelques jours, dans un tragique accident d’hélicoptère, Koby Bryant et sa fille Gianna ont aussi reçu un hommage poignant. Avant la présentation des équipes, les Chiefs et les 49ers se sont positionnés sur leurs lignes des 24 yards pour observer une minute de silence. Un clin d’œil au deuxième numéro de maillot de Kobe Bryant qui s’est également retrouvé sur le dos ou sur les pieds des joueurs de la NFL.

Avec tout cela, on en viendra presque à oublier que le Super Bowl est, avant tout, la finale du championnat de la NFL (National Football League), ligue du football américain, et que la victoire est revenue aux Chiefs de Kansas City. Ils se sont imposés face aux 49ers de San Francisco, cinquante ans après leur première victoire. Un exploit pour l’équipe du Missouri qui a renversé la tendance à quelques minutes de la fin du match.