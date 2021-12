Plus de 100.000 euros de gains: Jérôme, le champion des "Douze coups de midi", cède son trône ce jeudi mais ne part pas les mains vides. L'homme quitte le plateau avec beaucoup d'argents, de fameux souvenirs et un maximum de confiance soi.

Une fois champion des "Douze coups de midi", le Bordelais avait expliqué ses soucis de santé. "J’ai eu une tumeur bénigne qui s’est logée entre les cervicales et on m’a posé une plaque avec des vis. Il faut que je fasse attention. Je suis en pleine forme et je suis sorti de tout ça mais de temps en temps, j’ai des petits rappels", s'était-il confié. C'est pour cette raison qu'il prenait régulièrement place sur un siège durant les tournages.

L'aventure télévisée a permis à Jérôme de se remobiliser. "Je n’avais plus beaucoup d’estime de moi-même et vous avez participé à ma reconstruction", explique l'ancien candidat.