À partir du 21 novembre prochain, les téléspectateurs de TF1 risquent d'être surpris en allumant leur poste de télévision à 20 heures, pensant regarder le JT. En raison de la Coupe du monde de football au Qatar, le traditionnel journal télévisé ne sera pas diffusé par la chaîne. Il sera remplacé par un court bulletin d’informations, diffusé avant 20 heures, avance l'Equipe. Il sera donné par Gilles Bouleau et Anne-Laure Coudray.

À la place TF1 transmettra les nombreux matchs de Coupe du monde, qui débuteront à cette heure là pour la plupart en France. Le premier match des Bleus, face à l’Australie, est justement prévu à 20 heures, le 22 novembre.

À l'issue des rencontres, Denis Brogniart présentera "Le mag d’après-match", même formule qu'il y a 4 ans. Au total, TF1 diffusera 28 matchs de la compétition, dont les matchs des Bleus face à l’Australie le 22 novembre, le Danemark le 26 novembre et la Tunisie le 30 novembre. La chaîne a aussi obtenu les droits pour les cinq meilleures affiches des 8èmes de finale, les trois plus beaux matchs des quarts de finale et du reste de la compétition (demi-finales, petite finale et finale).