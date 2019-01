Télévision Le magazine de consommation souhaite une parité parmi ses chroniqueurs.

Il y a deux jours, Anne-Laure Macq a annoncé sa décision de quitter On n’est pas des pigeons, magazine de consommation auquel elle a participé depuis ses prémices en 2011. Un départ bien réfléchi par l’animatrice qui s’envole vers de nouvelles aventures au sein de la cellule communication de CAP48.

Bien qu’à l’inverse, Fanny Jandrain ait rejoint l’émission, il y a quelques jours, la table de cette dernière manque toujours d’intervenantes féminines. Un constat que l’équipe d’On n’est pas des pigeons a relevé et compte bien changer. "On s’est, en effet, rendu compte que le plateau était très masculin. Surtout quand Maya Cham était en congé maternité et Anne-Laure Macq en tournage. Il y avait trop de testostérone sur le plateau. Alors qu’on a besoin d’une certaine parité sur le plateau pour traiter la consommation dans son ensemble. C’est notamment pour cela qu’on a demandé que Fanny Jandrain rejoigne l’équipe", explique Xavier Guillitte, producteur d’On n’est pas des pigeons.

(...)