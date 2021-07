En Belgique, les retrouvailles de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lise Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont eu lieu le 20 juin dernier sur Tipik. Mais, en version originale sous-titrée. Un détail dont se seraient bien passés les téléspectateurs de la chaîne…

Afin de garder la primauté de diffusion par rapport à TF1, qui en diffusant en premier aurait fait chuter l’audience de la RTBF, le service public ne pouvait pas se permettre d’attendre la version française de l‘épisode. "Ce sont les Français qui doublent les séries américaines. On est dépendant d’eux", explique Sylvie Jason, responsable des acquisitions fictions à la RTBF. "On a dû réussir à caser Friends entre différents événements sportifs et avant TF1 qui allait sortir l’épisode dès la version française disponible, à savoir le 24 juin. On a donc fait le choix de diffuser ces retrouvailles en version originale sous-titrée sur Tipik car la série correspond à un public plus jeune et parce que nous ne diffusons que des séries en version française sur La Une."

Les fidèles de la RTBF ont toutefois pu retrouver la version française de Friends : The Reunion par la suite sur Auvio.