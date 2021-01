Impossible, depuis quelques jours, de trouver "Aladdin", "Dumbo" ou encore "Peter Pan" dans le catalogue pour enfants de Disney+. Ces dessins animés sont pourtant de grands classiques, mais Disney a récemment décidé de ne plus permettre à des enfants de les regarder seuls. La plateforme estime en réalité que ces films de notre enfance contiennent des images racistes et stéréotypées.

Au mois d'octobre déjà, Disney+ avait ajouté au début des films concernés un message indiquant que les longs-métrages qui suivaient contenaient "des représentations négatives et/ou des maltraitances de gens ou cultures" et que "ces stéréotypes étaient faux à l'époque et sont faux aujourd'hui. Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact nocif, en tirer des leçons et nourrir des conversations pour créer ensemble un futur plus inclusif".

Mais le géant américain a donc passé un pas supplémentaire. Ce message s'affiche encore sur les comptes des adultes qui regardent les dessins animés en question, mais chez les enfants, le film a donc simplement disparu. C'est notamment le cas pour Les Aristochats (où un chat siamois est représenté avec des yeux bridés), Le Livre de la jungle, Peter Pan (car la tribu des Peaux-Rouges est stéréotypée), La Belle et le Clochard, Aladdin ou encore Dumbo, où les corbeaux caricaturent des Afro-Américains qui chantent le blues.